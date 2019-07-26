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"Не можу порівняти Будучность з командами УПЛ", – Луньов

08:53 274 Читать на русском
"Не можу порівняти Будучность з командами УПЛ", – Луньов
Максим Луньов / Фото ФК Зоря

Нападник Зорі Максим Луньов підбив підсумки протистояння з чорногорським клубом.

60’ Міхайло Перовіч
 
Артем Громов 16’
Артем Громов 19’
Леван Арвеладзе 82’
16’ Артем Громов
19’ Артем Громов
60’ Міхайло Перовіч
82’ Леван Арвеладзе

"Ми всі задоволені. Це була перша гра в новому сезоні. Перший матч під керівництвом нового тренера. Всі прагнули перемогти. Я пропустив збори і хотілося вийти і довести, що можу і хочу грати.

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Нам дали чимало простору. Стадіон гнав їх вперед. Можливо, тому вони висунулися до наших воріт, не оглядаючись назад. Не можу порівнювати Будучность з командами УПЛ. Це зовсім інші ігри, інший турнір. Це – Ліга Європи", – сказав Луньов в коментарі офіційному сайту Зорі.

Нагадаємо, п'ята команда минулорічної УПЛ здобула впевнену перемогу на виїзді з рахунком 3:1.

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Зоря Зоря Ліга Європи Максим Луньов Максим Луньов Будучность - Зоря
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