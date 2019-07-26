"Не можу порівняти Будучность з командами УПЛ", – Луньов

Нападник Зорі Максим Луньов підбив підсумки протистояння з чорногорським клубом.

"Ми всі задоволені. Це була перша гра в новому сезоні. Перший матч під керівництвом нового тренера. Всі прагнули перемогти. Я пропустив збори і хотілося вийти і довести, що можу і хочу грати.

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Нам дали чимало простору. Стадіон гнав їх вперед. Можливо, тому вони висунулися до наших воріт, не оглядаючись назад. Не можу порівнювати Будучность з командами УПЛ. Це зовсім інші ігри, інший турнір. Це – Ліга Європи", – сказав Луньов в коментарі офіційному сайту Зорі.

Нагадаємо, п'ята команда минулорічної УПЛ здобула впевнену перемогу на виїзді з рахунком 3:1.

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