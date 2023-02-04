"Очевидно, це був жахливий початок. Два голи – так не повинно було статися. Але це сталося. Ми мали краще захищатися. У той період ми були пасивними, і я не можу цього пояснити. Цьому немає виправдання.

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Чому пропустили два голи на самому початку? Я так розчарований і злий через перші 15 хвилин, що не можу підібрати для цього слів. Я знову стою тут, і на цей раз у мене немає жодних пояснень, вибачте. Гол у другому таймі був, мабуть, першим, коли вони перетнули лінію штрафного майданчика. Але ми мали свої шанси для взяття воріт, і ми могли скоротити відставання в рахунку.

Зрештою правильно, що ми програли. Тому що, коли ти так починаєш матчі в АПЛ, то нічого не заслуговуєш. "Вовки" чесно заробили ці три очки", – наводить слова Клоппа ВВС.

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