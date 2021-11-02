"Я чув певну критику і не можу назвати її інакше як богохульством. Я про розмови про те, що Роналду – причина, чому Манчестер Юнайтед не досягне успіху.

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Кажуть, мовляв, Роналду виділяється у МЮ, і це чудово, але саме через нього команда нічого не досягне. Я чую такі розмови надто часто, будь ласка, не говоріть так. Подібні висловлювання ганебні та вкрай неповажні.

Думати, що Роналду не пресингує, бо бігає не так багато… Він не для цього. Іноді потрібно задіяти сильні якості футболіста, і в деяких клубах ти можеш це робити, коли в тебе в команді суперзірка", – поділився Фердінанд у коментарі Daily Mail.

До слова, Роналду провів 11 поєдинків у складі Манчестер Юнайтед у поточному сезоні, у яких забив 7 голів та віддав 1 асист.

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