"Війна дуже жорстока, і важко бачити, як руйнуються міста та вмирають люди. Я – батько чотирьох дітей, і я не можу дивитися, як помирають діти. Вибухи бомб у дитячій лікарні... Не думаю, що будь-яка людина у світі може витримати це. Намагаюся підтримати свою країну, намагаюся привернути увагу, намагаюся говорити про те, що саме відбувається, намагаюся достукатися людей, а потім зрозуміти обставини.

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Звичайно, я намагаюся збирати гуманітарну допомогу та допомагати своїй країні, своєму народу, біженцям. Я чекав розпоряджень уряду, і тепер це абсолютно ясно... Я працював тут із послом України. Також маю пару друзів, які хочуть допомогти. Ми збираємося прийняти тут 150 біженців і розмістити їх.

Не думаю, що в Україні зараз є місце, де можна почуватися у безпеці. Я досі не можу в це повірити, іноді це схоже на поганий сон. Просто прокидаюся і говорю собі: "Все нормалізується". Але я знаю, що цього ніколи не станеться. Знаю, що ми повинні впоратися з цією ситуацією, і ми маємо знайти спосіб відновити мир у моїй країні", – сказав Шевченко у коментарі для ITV.

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