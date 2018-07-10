"Не можна карати за любов до України" – під посольством Хорватії провели мітинг на підтримку Віди та Вукоєвіча

Під посольством Хорватії в Києві відбулася анонсована акція на підтримку Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча. Щоправда, вона не була чисельною. Під дипломатичне представництво Хорватії в столиці України у вівторок прийшло пару десятків активістів організації "Ветеранське братерство" та "Національних дружин", а також декілька небайдужих людей.

Мітингувальники розгорнули під амбасадою прапори України та Хорватії, а також банери з критикою на адресу ФІФА. Наприклад, з промовистим запитанням "ФІФА + Путін?".

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Вони передали представнику охорони посольства Хорватії свої звернення з приводу ситуації навколо відео-звернення Віди та Вукоєвіча з гаслом "Слава Україні!".

"Це політика чистої води, яка йде від російського замовника. Ми хотіли б передати вам наше звернення, сподіваємося, що ми допоможете донести це і ситуація вирівняється. Не можна карати людей за любов до України, вони мають право висловлювати свою думку.

У цьому листі ми пояснили, що гасло "Слава Україні!" не є екстремістським. Не можна карати людей за їх рішення підтримувати будь-кого. Вони не порушували ніяких міжнародних норм. Вони сказали у своєму відео-зверненні, що присвячують перемогу українцям. Вони мають на це право? Є тут політика? Вони також могли сказати, що присвячують перемогу іншій країні. Вони грали в київському Динамо. Вони можуть присвятити перемогу своїм друзям з Динамо? Можуть. Де написано, що не можуть?

"Слава України!" – це політичний лозунг чи, можливо, це емоційний лозунг? Може, це якійсь символ нашої держали? Вони могли сказати, наприклад, "Viva La France!". Ця ситуація притягнута за вуха", – сказав керівник "Ветеранського братерство" Дмитро Шатровський, передаючи звернення.

"Щиро дякую вам за це звернення. Я особисто підтримую вас. Як колишній ветеран силових структур Хорватії, я розумію ваші емоції", – сказав у відповідь співробітник охорони посольства.

Підтримати хорватських футболістів також прийшов громадянин Хорватії Томіслав, одягнений у футболку національної збірної своєї країни. Він 15 років є активним вболівальником загребського Динамо та своєї збірної

"Це нормально, хлопці підтримують Україну. Заяву Хорватського футбольного союзу я вважаю неправильною та непродуманою. Це політика. Кажуть, що треба не змішувати спорт з політикою, але ж це і є політика. Звільнення Вукоєвіча – це політика", – вважає він.

Руслан, батько якого є хорватом і який прожив певний час у цій країні, вважає, що склалася вкрай несправедлива ситуація. "В закликах "Слава Україні", звичайно, нічого поганого немає. Навпаки, треба Україну підтримати в цій геополітичній ситуації. З боку Хорватії, яка мала аналогічний, схожий історичний досвід на міжнародній арені, це було б логічно. А реакція тієї ж ФІФА нелогічна, бо нічого поганого у фразі "Слава Україні!" немає.

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З іншого боку, це має певний дискримінаційний характер по відношенню до України, бо будь-яка міжнародна підтримка України чомусь сприймається як зневага до Росії", – зазначає він.

Руслан вважає, що ця ситуація може бути пов'язана з вирішенням бізнес-питань, в чому приймає участь влада Російської Федерації. Мається на увазі історія, коли російські банки Сбербанк та ВТБ отримали майже половину акцій найбільшого хорватського продуктового ріелтора Agrokor в обмін на списання частини його боргу. Сбербанк Росіє є найбільшим кредитором цієї компанії.

"З іншого боку, вони не хочуть вдаватися до певних провокацій. Бо коли представники збірної іншої країни заступаються за Україну, то це може суперечити тій картинці, яка подається російськими ЗМІ та ідеологами з РФ", – підкреслив Руслан.