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"Не можемо собі дозволити": директор РБ Лейпциг оцінив можливість втримати Шика

13 травня 19:24 291 Читать на русском
"Не можемо собі дозволити": директор РБ Лейпциг оцінив можливість втримати Шика
Шик і Вернер / Imago

Німецький РБ Лейпциг, вочевидь, не зможе продовжити співпрацю з нападником Патріком Шиком. Він виступає за "биків" на правах оренди з італійської Роми.

Спортивний директор Лейпцига Маркус Кроше заявив, що німецький клуб не має можливості викупити 24-річного чеха. Про це повідомляє Bild.

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"Ми не зможемо виплатити повну суму за трансфер Шика. Потрібно шукати інші варіанти", – цитує видання функціонера.

Відзначимо, що орендною угодою між Ромою і РБ Лейпциг передбачена опція викупу нападника за 29 млн євро. Вартість оренди – 3,5 млн.

У нинішньому сезоні Патрік Шик провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Рома Рома Німеччина Патрік Шик Патрік Шик РБ Лейпциг РБ Лейпциг Трансфери Чемпіонату Німеччини
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