Захисник Беневенто і збірної Польщі Каміль Глік прокоментував купівлю автомобіля швидкої допомоги, який використовуватимуть для транспортування важкохворих українських дітей у Польщу.

"Історія проста. Я придбав карету швидкої допомоги, у мене є людина, яка може її водити. Всередині вона обладнана належним чином. Особливо для важкохворих дітей.

Зірка збірної Польщі подарував автомобіль швидкої допомоги для українських дітей

Ідея моєї дружини мені відразу сподобалася. Ми не можемо дивитися на те, що відбувається за східним кордоном. Як можемо, так і допомагаємо. Не можемо дивитися на страждання і страх в очах цих дітей", – цитує Гліка stacja7.

Зауважимо, Каміль не вперше реагує на війну в Україні. Раніше він робив це за допомогою слів у соцмережах.

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Фото швидкої з Facebook Гліка: