Відомий український коментатор Віктор Вацко закликав уболівальників не хейтити "біло-синіх", адже команді Луческу наразі не під силу тягатися з командами рівня Баварії.

"Динамо не змогло нічого протиставити Баварії ні в футбольному сенсі, тобто у майстерності, ні з точки зору організації гри, ні з точки зору психології. Програвши перший тайм, кияни спробували щось створити в атаці, але Баварія дуже чітко ловила їх у перехідних фазах.

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Те ж саме ми бачили у поєдинку за Суперкубок України проти донецького Шахтаря. Рівень Динамо просто нижчий, і це потрібно нормально сприймати. Це те ж саме, що умовний Маріуполь буде грати проти київського Динамо.

У футболі є таке поняття як клас, і на даний час клас футболістів Баварії в рази вищий. У цьому матчі Баварія показала, що буде одним з головних претендентів на тріумф у Лізі чемпіонів. Наші реалії такі, що ми навіть приблизно не можемо грати на рівних із такими клубами. Ганьбити і хейтити команду немає сенсу, тому що не може Ланос обігнати заряджений Мерседес", – сказав Вацко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо на виїзді поступилось Баварії з рахунком 0:5.

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