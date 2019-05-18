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"Не можу дочекатись": Дуелунд рветься в бій у матчі з Маріуполем – данець пропустив 5 місяців

18 травня 10:05 780 Читать на русском
"Не можу дочекатись": Дуелунд рветься в бій у матчі з Маріуполем – данець пропустив 5 місяців
Міккел Дуелунд / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд дуже чекає матчу 29 туру УПЛ проти Маріуполя, в якому має шанс вийти на поле.

32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
 
Валерій Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
90+2’ Валерій Федорчук

Міккел Дуелунд у своєму Instagram поділився, як він очікує поєдинку проти Маріуполя, який відбудеться сьогодні, 18 травня, о 17:00.

Дуелунд забив за Динамо U-21 у другому матчі поспіль

"Не можу дочекатись завтра", – підписав світлину данський хавбек.

Нагадаємо, Дуелунд пропустив 5 місяців через важку травму, отриману у матчі 6 туру групового етапу Ліги Європи проти Яблонця (0:1).

Динамо – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

Can't wait for tommorow

Публикация от Mikkel Duelund (@duelund_99)

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Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
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Теги
Динамо Динамо Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Маріуполь Маріуполь Динамо - Маріуполь
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