"Всі знали значущість цього матчу, знали, з ким ми будемо грати – з командою, яка в хорошому моменті, яка зіграна. Ми це все розуміли, і найбільшим непорозумінням було вилучення. Воно максимально вплинуло на хід гри – ми майже тайм провели вдесятьох.

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Не може бути подібного в такий момент сезону, в такому матчі. Треба у цих ситуаціях на ваги ставити все, що відбувається навколо. Особливо коли у нас стоїть на бровці гравець, який готовий вийти на заміну – і відбувається подібна халепа.

Що я можу потім хлопцям сказати, які залишилися вдесятьох, відіграли майже тайм, створили найкращий момент за матч у двох команд – вихід сам на сам, – який не забили? Що можна пред’явити тим, хто залишився, відпрацьовував, компенсував і віддав сили, всю енергію, серце, яке в них було для того, щоб удесятьох зачепитися за результат?

Що я можу хлопцям сказати? Нічого не можу їм сказати. А такі вилучення можуть бути дуже коштовними. Такого не може бути, просто не може", – сказав Ашур для Футбол 360.

Нагадаємо, захисник Полісся Георгій Майсурадзе отримав другу жовту карту на 51-й хвилині гри з Олександрією (1:2) та був вилучений з поля. Наразі житомирський клуб посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ з 43-ма очками.

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