Наставник киян вибіг на поле, коли рефері Ігор Пасхал вилучав Володимира Шепелєва.

Динамо – Колос: Луческу знищив VAR, похвалив суперників та розкритикував своїх підопічних

"Ей, суддя, тут друга жовта! Давай другу жовту. Там показуєш, а тут не показуєш. Не моя робота це робити! Ти не зробиш це – я не можу зробити це. Що ти робиш?! Всюди цей футбол. Я пішов", – ПРОФУТБОЛ Digital розшифрував слова Луческу.

Нагадаємо, Динамо розписало нічию з Колосом і пішло на зимову паузу лідером УПЛ.

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