"Не моя робота це робити! Я пішов": що кричав Луческу арбітру у скандальному матчі Динамо – Колос
11:25 - Читать на русском
Головний тренер Динамо Мірча Луческу дав кілька порад арбітру у поєдинку 13 туру УПЛ проти Колоса.
74’ Віктор Циганков
84’ Віктор Циганков
Євген Селезньов 49’
Денис Антюх 87’
49’ Євген Селезньов
74’ Віктор Циганков
84’ Віктор Циганков
87’ Денис Антюх
Наставник киян вибіг на поле, коли рефері Ігор Пасхал вилучав Володимира Шепелєва.
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"Ей, суддя, тут друга жовта! Давай другу жовту. Там показуєш, а тут не показуєш. Не моя робота це робити! Ти не зробиш це – я не можу зробити це. Що ти робиш?! Всюди цей футбол. Я пішов", – ПРОФУТБОЛ Digital розшифрував слова Луческу.
Нагадаємо, Динамо розписало нічию з Колосом і пішло на зимову паузу лідером УПЛ.
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