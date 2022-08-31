"Багато юних футболістів мріють потрапити до топового клубу, гранда українського футболу, яким є київське Динамо. Коли я вперше виходив на поле НСК Олімпійський, навіть не міг подумати, що пізніше стану гравцем Динамо. Тож дуже задоволений, що зараз маю можливість потрапити до такого великого клубу.

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Де зручніше грати? Мені зручніше грати і ліворуч, і в центрі, і на позиції нападника. Де тренер поставить, там і гратиму. Мабуть, у Динамо гратиму зліва, втім, думаю, у нас із Містером буде діалог, і він зможе розкрити в мені нові якості.

Адаптація в Динамо? Учора я приїжджав на базу та спілкувався з Містером, а також із футболістами. Усі дуже тепло мене прийняли. Багатьох хлопців, із якими ми грали в Зорі та збірній, я знаю. Багато є спільних знайомих. Проте все одно для мене це виклик. Нове місто, новий колектив, новий тренер, нова база. Хотілося б уже з сьогоднішнього дня включитися в роботу та якнайшвидше адаптуватися.

Під яким номером гратиму? Під 7-м номером. Я хотів взяти 22-й чи 7-й номер, і адміністратор порадив обрати саме 7-й номер, який був вільний. Під цим номером я грав у Зорі, і розумію, хто носив 7-й номер до мене в Динамо. Беньямін Вербіч – дуже якісний футболіст, звісно ж, з цим номером асоціюється Шевченко. Так, це додатковий тиск, але тим цікавіше буде працювати з такою відповідальністю", – розповів Кабаєв у інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, що кияни сьогодні нарешті оголосили про перехід гравця, який став першим новачком Динамо цього літа. "Біло-сині" виклали за Владислава 1,2 млн євро.

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