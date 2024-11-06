"Не міг нічого вдіяти": Лунін отримав вердикт від іспанських ЗМІ за фіаско з Міланом
Видання Madrid Universal оцінило гру українського голкіпера Реала Андрія Луніна у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти Мілана (1:3).
"Український воротар провів важкий і напружений матч – італійська команда регулярно перевіряла Луніна. Вже в першому таймі Андрій чотири рази рятував команду, відбив два штрафні удари.
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Він не міг нічого вдіяти, коли йому забивали – йому били з близької відстані, а в моменті з другим голом забили тільки з другого разу. На початку другого тайму врятував команду від пропущеного гола. Закінчив гру з 6 сейвами", – резюмує журналіст видання Madrid Universal.
До слова, Лунін за свою гру отримав 7,5 бала – ця оцінка стала другою в команді (вище лише у Вінісуса – 8,0). Після 4-х турів "вершкові" мають у своєму доробку 6 очок і посідають у турнірній таблиці Ліги чемпіонів 17-ту сходинку.
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