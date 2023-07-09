"Ми не очікували, що Україна буде в таких форс-мажорних обставинах, і що футбол в країні опуститься на рівень нижче. Умовно, не ми вийшли в УПЛ, а УПЛ опустилась до нашого рівня. Стало менше легіонерів, менші бюджети у клубів – все це полегшило завдання виходу в УПЛ з тими можливостями та ресурсами, які в нас є.

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Тобто, це не тільки ми вийшли в УПЛ. Ми рухалися туди, але й рівень Прем'єр-ліги рухався до нас вниз. Думаю, 5-7 років тому нам і пʼяти років могло б не вистачити, щоб вийти в еліту.

Розуміємо, що ми по-серйозному сюди зайшли. Усвідомлюємо, що нам потрібна академія, база, новий сучасний стадіон, єврокубки, виховання і продаж молоді. Тільки тоді ми зможемо бути самоокупні. Але ми свідомо на це йдемо і до цього готові. Тобто ціль – прозорий, публічний європейський клуб зі своєю академією, вболівальниками, стадіоном та іміджем потужної сили, яка вміє заробляти гроші на футболі. Якби ми не бачили на фініші цього проекту якісь дивіденди, а просто витрату коштів, то ми б ось так і грали на рівні аматорів, витрачаючи 2-3 млн грн в рік. І нам цього було б достатньо.

Завдання на дебютний сезон в Прем'єр-лізі? Закріпитись. Умовно середина таблиці для першого року нас повністю влаштує. Не хотілося б бути весь сезон на пороховій бочці – маю на увазі місця з 12-го по 16-те. Хоча все може бути. Стати міцним середняком, силою, яка буде в кожному матчі давати бій будь-якому супернику – це в наших силах. У нас 70% клубів УПЛ можуть посісти як 5-те місце, так і 16-те. Тому далі все буде залежати від кожного клубу, його комплектації, тренерського складу та керівництва", – сказав Полтавець у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, ЛНЗ завершив минулий сезон у статусі бронзового призера Першої ліги, що дозволило поборотись за підвищення у класі у перехідних матчах. Жертвою команди Олександра Ковпака став Інгулець.

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