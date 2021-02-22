Півзахисник київського Динамо Георгій Цітаішвілі, який на правах оренди виступає за Ворсклу, висловився щодо можливої зміни громадянства і найближчих планів у полтавському клубі.

"Поки не можу і не маю права щось говорити на цю тему. Коли буде конкретика, тоді все стане ясно.

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Зараз я зосереджений на футболі у складі Ворскли. Чудово почуваюся в цій команді. Мене добре прийняв колектив, головний тренер. Зараз хочу добитися стабільності і мати постійну ігрову практику. Хочу проявити себе, щоб повернутися у київське Динамо.

Думаю, що нам з Ворсклою під силу пробитися в єврокубки. Найголовніша зараз проблема – поля і погода. Не чекав, що матчі не скасують і ми будемо грати на таких полях, які зараз явно не готові до сезону. Думаю, це заважає показати нам, футболістам, свою майстерність на 100 відсотків. Крім того, зріс ризик отримати травму, тим більше гравцям збірної", – цитує Цітаішвілі видання Meta Ratings.

Нагадаємо, Цітаішвілі народився в Ізраїлі, але є вихованцем академії київського Динамо. Георгій виступав за юнацькі збірні України U-17, U-18 та U-19. У 2019 році він став чемпіоном світу у складі юнацької збірної України під керівництвом Олександра Петракова.

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