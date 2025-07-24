"Містяни" не зрадили традиції і не стали виявляти поваги до друзів Росії.

Сьогодні, 24 липня, Олександрія провела перший матч кваліфікації Ліги конференцій проти сербського Партизана (0:2). "Біло-чорні" активно демонструють дружбу з Росією, проводячи товариські матчі з клубами з цієї країни. Через це гравці Олександрії відмовилися тиснути руки суперникам і замість цього дали їм "кулачок". Такий жест одразу ж викликав обурення у сербських ЗМІ.

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"Хоча трибуни були здебільшого порожні, ті кілька українців, які все ж прийшли, влаштували гучний скандал, що мав на меті викликати реакцію та санкції з боку УЄФА. Зокрема, з трибун лунали вигуки "Убий серба".

Гравці Олександрії також поводилися неспортивно щодо представників чорно-білих. Зокрема, тренер команди перед матчем розповідав про війну та критикував Партизан за поїздку до Росії і проведення товариських поєдинків. Однак уже під час гри його футболісти відмовилися потиснути руки гравцям суперника – це був очевидний жест протесту, що не має нічого спільного зі спортом і чесною грою", – пише сербське медіа sportissimo.rs.

Нагадаємо, що торік Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів також скасувало всі двосторонні заходи з Партизаном. Цьогоріч Олександрія та серби вирішили проводити домашні поєдинки без глядачів гостей, щоб уникнути можливих конфліктів.

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