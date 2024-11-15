Легенда Інтера Марко Матерацці просить правильно ставити акценти на його виступі у фіналі ЧС-2006 проти Франції.

"Ми вже ніколи не дізнаємось, що сталося б, якби Зідан залишився на полі. Він отримав червону картку, можливо, всього за 15 хвилин до закінчення гри.

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Я не люблю про це згадувати, тому що, на мою думку, мене потрібно пам'ятати за 2 голи у фіналі чемпіонату світу. Я не знаю, скільки захисників забили два голи у фіналі чемпіонату світу. Це було дуже важливо.

Можливо, Зідан зміг би забити пенальті у серії. Втім, на мою думку, Трезеге – один із найкращих виконавців пенальті, просто йому не пощастило. Якби він забив, ми б пробивали більше пенальті. Можливо, це доля, що Італія виграла той чемпіонат світу", – наводить слова Матерацці Sempre Inter.

Нагадаємо, центрбек Інтера зрівняв рахунок після гола Зідана, у екстратаймі спровокував легендарне вилучення Зізу, а потім реалізував свій пенальті у переможній для Італії серії.

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