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"Не люблю гравців, які від одного дотику валяються на газоні по три хвилини": зірка Мілана принизив Ювентус за симуляції

17:59 - Читать на русском
"Не люблю гравців, які від одного дотику валяються на газоні по три хвилини": зірка Мілана принизив Ювентус за симуляції
Ібрагімовіч та Ребіч / Сайт Мілана

Нападник Мілана Анте Ребіч розповів про своє ставлення до симулянтів.

62’ Златан Ібрагімовіч
66’ Франк Кессьє
67’ Рафаель Леау
80’ Анте Ребіч
 
Адріен Рабйо 47’
Кріштіану Роналду 53’
47’ Адріен Рабйо
53’ Кріштіану Роналду
62’ Златан Ібрагімовіч
66’ Франк Кессьє
67’ Рафаель Леау
80’ Анте Ребіч

"Одного разу під час перемоги над Юве (4:2) я дещо сказав Ігуаїну. Я не люблю гравців, які від одного дотику валяються на газоні по три хвилини. Те саме стосується і Федеріко Бернардескі, схоже було зі СПАЛом. Ібру теж багато б'ють, але він відразу встає і не скаржиться. Інші ж занадто багато плачуть.

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Я тоді щось сказав Ігуаїну, а Щенсни мені відповідає: "Ти програєш 0:2, не нахабній". Я не відповів йому. Зазвичай я б відповів, тому що ще одна річ, яка мені не подобається, це коли люди недооцінюють мене. Однак цього разу я не відкривав рот. Я відповів Щенсни по-іншому... Я сильний ментально: той, хто нападає на мене, лише пробуджує в мені звіра", – цитує Ребіча Football Italia.

Нагадаємо, Мілан в ефектному стилі переміг Ювентус 4:2, а хорват став одним з головних героїв матчу – гол плюс асист.

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Італія Мілан Мілан Мілан - Ювентус Гонсало Гонсало Ігуаїн Анте Анте Ребіч Федеріко Федеріко Бернардескі
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