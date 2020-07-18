"Не люблю гравців, які від одного дотику валяються на газоні по три хвилини": зірка Мілана принизив Ювентус за симуляції

Нападник Мілана Анте Ребіч розповів про своє ставлення до симулянтів.

"Одного разу під час перемоги над Юве (4:2) я дещо сказав Ігуаїну. Я не люблю гравців, які від одного дотику валяються на газоні по три хвилини. Те саме стосується і Федеріко Бернардескі, схоже було зі СПАЛом. Ібру теж багато б'ють, але він відразу встає і не скаржиться. Інші ж занадто багато плачуть.

"Відправив за морозивом": Ребіч розкішним фінтом знищив Куадрадо й створив момент для партнера

Я тоді щось сказав Ігуаїну, а Щенсни мені відповідає: "Ти програєш 0:2, не нахабній". Я не відповів йому. Зазвичай я б відповів, тому що ще одна річ, яка мені не подобається, це коли люди недооцінюють мене. Однак цього разу я не відкривав рот. Я відповів Щенсни по-іншому... Я сильний ментально: той, хто нападає на мене, лише пробуджує в мені звіра", – цитує Ребіча Football Italia.

Нагадаємо, Мілан в ефектному стилі переміг Ювентус 4:2, а хорват став одним з головних героїв матчу – гол плюс асист.

Маліновський на шляху до ЛЧ, битва кризових Ювентуса і Лаціо, класичні протистояння в Кубку Англії – топ-матчі вікенду