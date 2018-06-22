Не Лопетегі єдиним – ще 5 дивних звільнень із тренерського містка

Якщо когось серйозно здивувала відставка головного тренера збірної Іспанїї Хулена Лопетегі за добу до старту Мундіалю, а також причини такого рішення, то ви ще не чули про інших. "Футбол 24" зібрав підбірку дивних тренерських відставок.

Кожна з цих історій є унікальною і складно визначитися до кінця, хто вчинив абсурдніше – сам тренер чи його роботодавець, до чи після звільнення, а може ще й перед призначенням?

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"Відкати" Біг Сема

Сем Еллардайс упродовж 25-ти років ішов до своєї мрії – очолити одного дня збірну Англії. Проте, колесо фортуни відвернулося від нього майже відразу після призначення на головну посаду в країні.

Збірна Англії під керівництвом Біг Сема зіграла один поєдинок (проти Словаччини – 1:0), а потім розгорівся неймовірний скандал. Журналісти The Daily Telegraph видали себе за азійських бізнесменів і попросили проконсультувати щодо можливих трансферів в АПЛ.

Еллардайс, наче на уроках у школі корупції (якби така існувала), детально описав всі наявні схеми обходу обмежень ФА й попросив 400 тисяч фунтів для себе за посередництво. На додачу Біг Сем ще й розкритикував свого попередника Роя Ходжсона, а тих, хто дав добро на реконструкцію Уемблі, назвав дурнями.

Розплата була швидкою – за кілька днів після публікації викриття Сема Еллардайса звільнили з роботи його мрії.

Наслідки: Біг Сем залишився класним спеціалістом, послуги якого з досягнення миттєвих результатів продовжують користуватися попитом. Він врятував від вильоту Пелас, а в минулому сезоні зробив те саме з Евертоном. Збірна Англії ж змушена сподіватися на тактичний геній Гарета Саутгейта.

Алкоголізм Кранчара–старшого

У 2010 році батько "легенди" київського Динамо Ніко Кранчара Златко очолив збірну Чорногорії. Для досвідченого фахівця це була не перша спроба досягти успіху з національними командами. У 2004–2006 рр. він тренував рідну Хорватію і запам'ятався тим, що вперше випустив у футболці "шахових" головну на сьогодні зірку хорватів Луку Модріча.

Із чорногорцями справи йшли непогано. Збірна всерйоз претендувала на вихід на Євро-2012, але за два тури до фінішу кваліфікації Кранчара-старшого несподівано звільнили. Культовий для Монтенегро гравець, президент Футбольного союзу Чорногорії Деян Савічевіч приховувати причин не став – хорватський фахівець зловживає алкоголем.

Мовляв, у федерації довго приховували цю ситуацію, але терпець таки урвався. Кранчар у відповідь заявив про наклеп, але сперечатися не став.

Наслідки: Чорногорія програла чехам у раунді плей-офф відбору і на Єврофорум до Польщі та України не поїхала. Кранчар перебрався до Ірану, де вживання оковитої явно не толерують, а зараз очолює перську збірну U-23.

Капелло, капітанська пов'язка і расизм

Ви ж пам'ятаєте, як Футбольна асоціація Англії бореться із расизмом, якого навіть немає? Напевне пам'ятає про це і Фабіо Капелло. Італійський футбольний професор приїхав на Альбіон у 2008 році, щоб нарешті повернути Кубок світу до Англії.

Із першої спроби, щоправда, це не вдалося, тому нові надії англійці покладали на Євро-2012. Та за чотири місяці до старту континентальної першості Капелло подав у відставку та заявив, що його неймовірно образили.

Ця історія розпочалася ще в жовтні, коли в лондонському дербі зійшлися Челсі та КПР. В одному з епізодів "синій" Террі та "рейнджер" Антон Фердінанд розпочали словесну перепалку, яка зрештою потягнула за собою судовий розгляд.

Фердінанд-молодший звинуватив Террі у проявах расизму, і хоч суд і виправдав JT за подібними звинуваченнями, але ФА вирішила по-своєму. Керівництво асоціації позбавило Террі капітанської пов'язки у збірній, навіть не запитавши думки керманича "Трьох левів".

"ФА мене справді образило й це зашкодило моєму авторитету", – сказав тоді Капелло.

Наслідки: Фабіо Капелло перетворився на звичайного заробітчанина, який збирає купюри з грошових мішків – спочатку в Росії, а потім у Китаї. Збірна Англії досі без трофеїв.

Кокаїн Крістофа Даума

Він був найперспективнішим німецьким тренером кінця 90-х. Саме під його керівництвом Байєр розпочав своє сходження до європейських вершин, яка, однак, так і не підкорилися "фармацевтам".

Після провального для німців Євро-2000 (невихід із групи) Крістофа Даума запросили реанімувати Бундестім. Якраз у ту пору в німецькому футболі розпочалася кампанія "Футбол без наркотиків", а гострий на язик баварець Улі Хьонесс до чогось натякнув, що варто в цьому плані придивитися саме до Даума.

Розгорівся скандал. Преса почала смакувати подробиці вживання наркотиків тренером, а сам він погодився пройти всі необхідні тести. Аналіз волосся показав, що Даум вживав кокаїн. Німецька федерація негайно розірвала з ним контракт, Байєр теж із ним попрощався, а сам коуч втік до Флориди.

Наслідки: Даум повернувся до Німеччини через кілька місяців, зізнався у вживанні наркотиків і отримав 10 тисяч євро штрафу. Його кар'єра пішла вниз: Австрія, Туреччина, німецькі середняки. Збірна Німеччини залишила на посаді Руді Фьолера і несподівано вийшла до фіналу ЧС-2002.

Екстрасенси Ходдла

У другій половині 90-х у збірній Англії зібралася непогана банда – результативний Ширер, перспективні Бекхем і Скоулз, юний Оуен та інші. На домашньому Євро-96 англійцям банально не пощастило, та на ЧС-1998 надії були гігантськими.

А тут ще й ФА наче вгадала з призначенням. Гленн Ходдл був мозком національної команди сера Боббі Робсона, яка ледь не стала головним відкриттям Мундіалю 1986 року. Та щось пішло не так, коли з'ясувалося, що Ходдл занадто захопився надприродними силами.

Якісь незрозумілі екстрасенси відвідували тренування збірної Англії, а тренер обіцяв на 20 % кращий функціональний стан гравців. Але на чемпіонаті світу у Франції англійці вилетіли вже в 1/8 фіналу. І навіть магічні кристали не допомогли.

Та Ходдлу вирішили дати ще один шанс і збірна розпочала підготовку до Євро-2000. Необачно повівся сам керманич "Трьох левів". Він дав малозрозуміле інтерв'ю The Times, витаючи десь в інших світах. Розповідей про карму, гріхи попередніх життів та інше ФА виявилось досить, щоб показати Ходдлу на двері.

Наслідки: Гленн Ходдл так і не став успішним тренером, не впоравшись із Саутгемптоном, а потім і рідним Тоттенхемом, де посадив на лаву для запасних нашого Сергія Реброва. Збірна Англії провалила Євро-2000, а перед кожним наступним великим турніром і далі має статус "молодої і перспективної".