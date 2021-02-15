Як відомо, Євген Селезньов перед скандальним вигнанням з Колоса зустрічався з асистентом московського Динамо Андрієм Вороніним. Обоє підтвердили факт зустрічі.

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Проте, як повідомляє "Великий Футбол", за два дні до відрахування з клубу Євген перебував у компанії не лише вищезгаданого Вороніна. Були присутні ще форвард Миная Артем Мілевський та три колишні футболісти збірної Росії: Андрій Аршавін, Владислав Радімов, Олександр Самедов. Про інші деталі зустрічі невідомо.

Додамо, що Селезньов вже покинув розташування Колоса і його було виключено із заявки на другу частину сезону УПЛ. Щоправда, офіційно про розрив контракту ні клуб, ні гравець поки не повідомляли.

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