Лондонський клуб не планує зупинятись на підписанні Каліду Кулібалі. На радарах ще два футболісти.

Сьогодні "сині" закрили трансфер провідного гравця Наполі, але не планують зупинятись. Наразі лондонці працюють над трансферами Натана Аке та Преснеля Кімпембе, стверджує Фабріціо Романо.

Манчестер Сіті офіційно продав Стерлінга в Челсі

Оборонці Манчестер Сіті та ПСЖ тепер є пріоритетними для головного тренера Челсі Томаса Тухеля, адже інша його ціль – захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт – доволі близький до переходу у Баварію.

Через потенційний прихід одразу трьох топових оборонців Леві Колвілл, який вже займався з першою командою "синіх", ухвалив рішення перейти в інший клуб на повноцінній основі.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд