Захисник СК Дніпро-1 Олександр Сваток може отримати ще один шанс реалізувати себе в Європі.

Прогрес дніпровської команди та її футболістів не залишився без уваги не лише в Україні, а й за кордоном. Інтерес проявляють не лише до форварда збірної Артема Довбика.

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За інформацією Меta-ratings, грецький Олімпіакос та швейцарський Базель стежать за Олександром Сватком. Зазначається, що наразі важко спрогнозувати, чи дійде справа до переговорів між клубами.

Нагадаємо, що Сваток уже має досвід гри у Європі. Олександр у 2019 році грав за хорватський Хайдук, після чого повернувся в Україну і приєднався до СК Дніпро-1.

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