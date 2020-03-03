"Не хотів нахабніти": Тотовицький розповів, чому відмовився від хет-трику у матчі з Маріуполем

Хавбек Десни Андрій Тотовицький пояснив своє рішення відмовитися від пробиття пенальті у матчі проти Маріуполя (4:0), коли в його активі вже були два голи.

"У мене є плани на всі команди – забивати і досягати позитивного результату. Я трохи під враженням від фанатів Десни. Приємно. При такій погоді прийшло багато вболівальників. Як вони підтримували – спасибі велике за це.

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Чому не просив бити пенальті проти Маріуполя? Не хотів нахабніти. Знаю, що Філіппов, як і будь-який нападник, теж хоче забити. Він заробив цей пенальті, був упевнений, тому я навіть не просив", – розповів Тотовицький в коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, атакувальний хавбек приєднався до Десни лише цієї зими і відразу завоював місце в основі команди Олександра Рябоконя.

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