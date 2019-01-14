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"Не хотів бути 50-м гравцем оренди", – Зінченко пригадав, чому вирішив покинути Шахтар

19:08 79 Читать на русском
"Не хотів бути 50-м гравцем оренди", – Зінченко пригадав, чому вирішив покинути Шахтар
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів, чому свого часу покинув донецький Шахтар.

"Ситуація як і в багатьох клубах була. Були розбіжності щодо підписання контракту. Я просто знаю ситуацію в Шахтарі, тому що я був всередині цієї системи. Я знаю, як працює клуб, на що вони роблять акцент. Я просто не хотів бути 50-м гравцем оренди і їздити до 30 років різними клубами чемпіонату України.

Зінченко заявив про бажання залишитись в Манчестер Сіті

Сталося як сталося. Я ніколи поганого слова не скажу про цей клуб, тому що він мене виховав, дав футбольний фундамент. Завжди буду говорити про нього добре.

Коли поспілкувався по телефону з президентом (Рінатом Ахметовим. – прим.), у мене залишилися тільки позитивні емоції", – сказав Зінченко в ефірі YouTube-шоу "КраСава".

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Теги
Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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