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"Не хотів би, щоб першим пенісом, який я зашию, був член Джеррарда": екс-лікар Ліверпуля – про інцидент із капітаном

14:55 - Читать на русском
"Не хотів би, щоб першим пенісом, який я зашию, був член Джеррарда": екс-лікар Ліверпуля – про інцидент із капітаном
Стівен Джеррард / Getty Images

Колишній лікар Ліверпуля Ендрю Мессі пригадав кумедний епізод під час роботи в клубі. Щоправда, знаменитому капітану "червоних" Стівену Джеррарду було явно не до сміху.

За словами лікаря, одного разу він змушений був під час матчу зашивати статевий орган Стівена Джеррарда. Це трапилося у 2014 році в поєдинку проти Борнмута в Кубку Англії.

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"Я поглянув і Стівена і подумав: "Ого. Це, мабуть, дуже боляче". У нього звідти йшла кров. Я змушений був згадати всі медичні нюанси, адже нечасто доводиться зашивати пеніс. Тоді я ще подумав, що не хотів би, щоб першим пенісом, який я зашию, був член Джеррарда.

Після накладення кількох швів Стівен повернувся до гри", – цитує ескулапа Marca з посиланням на Scottish Sun.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Рейнджерс Рейнджерс футбольні курйози Стівен Стівен Джеррард
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