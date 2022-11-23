"Контракт Добвика – це питання клубу. Зараз він гравець СК Дніпро-1, більше жодних коментарів щодо цього питання давати не буду. Він грає, забиває, нехай тішить вболівальників Дніпра та всієї України.

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Гадаю, звичайно, зараз він нападник №1 в Україні. Це помітно неозброєним оком. Звичайно, не хотілося б втрачати такого нападника. Хотілося б ще підсилитись, але це вже у міжсезоння будемо розмовляти з керівництвом. Попереду ще дві важкі гри – проти Кривбаса та Олександрії", – заявив Красніков у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, влітку СК Дніпро-1 відхилив кілька трансферних пропозицій за Довбика. Зокрема, йшлося про 10 мільйонів євро від Трабзонспора. У нинішньому сезоні 25-річний форвард провів на клубному рівні 21 матч, забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі. Контракт нападника з дніпрянами розрахований ще на рік.

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