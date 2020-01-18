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Не хотілося б, щоб у Шахтар зайшли агенти, – відомий скаут прокоментував інтерес "гірників" до спортдиректора Фіорентини

13:10 605 Читать на русском
Не хотілося б, щоб у Шахтар зайшли агенти, – відомий скаут прокоментував інтерес "гірників" до спортдиректора Фіорентини
Алекс Великих і Даріо Срна / Фото з відкритих джерел

Український скаут італійського Кальярі Алекс Великих висловився щодо активної присутності Шахтаря на італійському футбольному трансферному ринку.

"Шахтар вже два роки як активізувався на італійському трансферному ринку, і мені складно сказати, з чим це пов’язано. Припускаю, що тут не обійшлося без впливу Даріо Срни, який один сезон пограв за Кальярі. Якщо я правий, то роль Даріо в селекції "гірників" істотно зросте.

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Шахтар активно моніторить молодих перспективних гравців Серії А. З зими минулого року донецький клуб шукав лівого захисника і стежив за двома конкретними гравцями: Полем Лірола (Фіорентина, минулого сезону грав за Сассуоло) і Алессандро Тріпалделлі (Сассуоло, минулого сезону виступав за Кротоне). Останній, до слова, зараз хоче йти з клубу – у нього є непогані варіанти.

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Що я можу сказати про Даніеле Праде? У цьому сезоні вболівальники Фіорентини жорстко його критикують за провалене літнє трансферне вікно, у зв'язку з чим команда зараз продовжує борсатися в нижній частині турнірної таблиці. Він тактовна і неконфліктна людина, з якою приємно поспілкуватися, але в той же час він активно співпрацює з певною агентської компанією, і охоче прислухається до її рекомендацій. Не хотілося б вірити, що агенти "зайшли" в такий солідний клуб як Шахтар. І я не вірю у такий розвиток подій", – зазначив Великих у коментарі виданню Footboom.

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