Не хотілося б, щоб у Шахтар зайшли агенти, – відомий скаут прокоментував інтерес "гірників" до спортдиректора Фіорентини

Український скаут італійського Кальярі Алекс Великих висловився щодо активної присутності Шахтаря на італійському футбольному трансферному ринку.

"Шахтар вже два роки як активізувався на італійському трансферному ринку, і мені складно сказати, з чим це пов’язано. Припускаю, що тут не обійшлося без впливу Даріо Срни, який один сезон пограв за Кальярі. Якщо я правий, то роль Даріо в селекції "гірників" істотно зросте.

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Шахтар активно моніторить молодих перспективних гравців Серії А. З зими минулого року донецький клуб шукав лівого захисника і стежив за двома конкретними гравцями: Полем Лірола (Фіорентина, минулого сезону грав за Сассуоло) і Алессандро Тріпалделлі (Сассуоло, минулого сезону виступав за Кротоне). Останній, до слова, зараз хоче йти з клубу – у нього є непогані варіанти.

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Що я можу сказати про Даніеле Праде? У цьому сезоні вболівальники Фіорентини жорстко його критикують за провалене літнє трансферне вікно, у зв'язку з чим команда зараз продовжує борсатися в нижній частині турнірної таблиці. Він тактовна і неконфліктна людина, з якою приємно поспілкуватися, але в той же час він активно співпрацює з певною агентської компанією, і охоче прислухається до її рекомендацій. Не хотілося б вірити, що агенти "зайшли" в такий солідний клуб як Шахтар. І я не вірю у такий розвиток подій", – зазначив Великих у коментарі виданню Footboom.

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