"Суддівство Хупера? Наступне запитання. Я не хочу давати коментар у стилі Мікеля Артети (прим. скаржився на суддів після гри з Ньюкаслом). Непросто переглядати повтор. Суддя вирішує свиснути, перед цим дозволивши продовжити гру. Свисток йде після пасу (Холанда), я не розумію цього.

Бойова нічия з 6 голами у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Тоттенехем

Гра вийшла гарною, це головне. Присутній жаль, адже сьогодні було відчуття, що ми були чудові в кожному аспекті в матчі проти дуже хорошої команди, якою керує дуже хороший тренер.

Ми створили багато моментів, діяли агресивно, були зосереджені. Ми відчуваємо, що все ще хочемо бути на чолі таблиці. Шкода. Часом футбол схожий на життя: ти отримуєш не те, на що заслуговуєш", – цитує наставника "містян" BBC.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті посідає наразі третю сходинку з 30 балами. Тоттенхем перебуває на п'яту місці з 27 очками.

Тоттенхем розписав нічию з Манчестер Сіті у трилері з 6 голами – Сон відкрив рахунок, забив автогол і віддав асист