"Я не маю думки про збірну Шотландії. Знаю про Мактоміная та інших хлопців із АПЛ. Добре. Дуже нервував, переживав. Якби Португалія та Італія, то можна було б сказати без шансів. А так шанси є – рівні у всіх чотирьох команд. Але думаю я лише про матч Шотландія – Україна.

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Не проситиму, щоб весь тур УПЛ навесні переносили через збірну, але хоча б матчі за участю збірників, щоби перенесли. Попрошу тренерів. Якщо вони допоможуть мені в цьому, то буде добре. Хочеться, щоб ми 18 березня вже були у Шотландії та чекали гравців наших із Європи. Переносити тури, щоб мене хтось проклинав, не хочу", – розповів Петраков у програмі ПРОФУТБОЛ.

Нагадаємо, за путівку на Мундіаль українці боротимуться проти шотландців, а сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.

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