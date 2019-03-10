"Не хочу для своєї команди такого наставника", – Марадона обурений, що Агуеро не отримав виклик у збірну Аргентини

Головний тренер мексиканського клубу Дорадос Дієго Марадона розкритикував наставника збірної Аргентини Ліонеля Скалоні за рішення не викликати форварда Манчестер Сіті Серхіо Агуеро в національну команду.

"Не викликавши Агуеро в збірну, Скалоні продемонстрував неповагу до футболу, хоча він ніколи не був хорошим гравцем. Не хочу для своєї команди такого наставника.

Тренер збірної Аргентини Скалоні пояснив, чому Агуеро не потрапив у заявку "альбіселестес"

Не знаю, що повинен продемонструвати Агуеро, щоб отримати запрошення в команду", – цитує Марадону EFE.

Раніше стало відомо, що форвард Барселони Ліонель Мессі був викликаний у збірну Аргентини на товариські матчі зі збірними Венесуели і Марокко. Мессі вперше зіграє за національну команду після ЧС-2018, тоді як Агуеро не отримав виклику.