"Не хочу бути найкращим гравцем в історії", – Мбаппе зізнався, чого прагне досягти у футболі

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе розповів про свої цілі впродовж професіональної кар'єри.

"Не хочу бути найкращим гравцем в історії. Хочу викладатися на 100% в кожній грі. По завершенні кар'єри хочеться поглянути на те, що я робив, і сказати: "Дуже добре, я пишаюся своєю роботою. Я зробив усе можливе".

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Не хочу відчувати розчарування. Роблю все, щоб завойовувати трофеї і процвітати в роботі. Це все, що має значення", – цитує Мбаппе ESPN.

Нагадаємо, Мбаппе виступає в складі ПСЖ з 2017 року. У сезоні 2018/19 20-річний француз зіграв за парижан 43 матчі. На рахунку нападника 39 забитих м'ячів і 17 результативних передач. Мбаппе – чемпіон світу 2018 року в складі національної команди Франції.

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