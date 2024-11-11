– Наскільки важливо було перемогти Полісся, особливо після болючої поразки від Ференцвароша?

– Дуже важливо. Потрібно було реабілітуватися перед своїми вболівальниками в Києві, і з такими перемогами насправді легше живеться й дихається. Зараз пауза на матчі збірних, і з хорошим настроєм входимо в ці вихідні. Далі будемо працювати, щоб не було таких ігор, як із Ференцварошем.

110-й гол Ярмоленка в УПЛ у відеоогляді матчі Динамо – Полісся – 2:1

– Наскільки два забитих м’ячі зарядили команду? При цьому Полісся, навіть залишившись у меншості, додало, але запалу Динамо вистачило задля перемоги…

– Звісно, коли забиваєш швидкі м’ячі, то й гра далі дається легше. З’являється і впевненість у своїх силах, і суперник більше розкривається. А от те, що Полісся додало після вилучення, я вважаю, є нашою помилкою. Психологічно багато команд грають так, за рахунком, як би не налаштовував тренер… Не скажу, що ти не хочеш, але є моменти, що недопрацьовуєш. Полісся ж, навпаки, бігло й бігло вперед. Тож це наше недопрацювання – тут була більше не футбольна майстерність, а психологія.

– У матчі з Ференцварошем ви грали в меншості, доводилося більше працювати, тут уже в подібній ситуації опинилося Полісся…

– Так, 100%. Просто у Ференцвароша хорошого рівня команда… Я не кажу, що Полісся поганого рівня, але на євроарені все швидше, можливо, атмосфера тисне. Чесно кажучи, після гри з Поліссям навіть не хочеться згадувати наш матч із Ференцварошем. Ми вже поговорили в колективі між собою, розібрали, і рухаємося далі. Навіть уже гру з Поліссям забуваємо.

– Те, що Олександрія паралельно набирає очки, створює тиск?

– Супер. Не скажу, що я радий за них, але кожен рік з’являється якась команда, яка показує результат. Вона не просто так перебуває вгорі, вона показує хороший футбол, у них якісні гравці. На нас чекають два матчі наприкінці року, а поки можу сказати, що команда заслуговує на те місце, на якому зараз перебуває, – цитує Кабаєва офіційний сайт Динамо.

Динамо перемогло Полісся й повернуло собі лідерство в УПЛ – 110 гол Ярмоленка, дві жовті за шість хвилин екс-гравцю киян