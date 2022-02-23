"Нам не потрібно запрошувати відомого гравця наприкінці його кар'єри, тому що він хоче піти на пенсію в MLS. Коли Златан Ібрагімовіч залишив Лос-Анджелес Гелаксі, ніхто не сказав, що він має намір піти на пенсію в Італії. І, щиро кажучи, це мене образило.

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Ми хочемо, щоб наша історія була про молодих гравців, які приходять сюди на ранніх стадіях або у розквіті своєї кар'єри та роблять нашу лігу своєю улюблено. Якщо гравці приходять не для того, щоб зробити істотний внесок, поважати лігу та її вболівальників, ми не хочемо, щоб вони були тут", – цитує Грабера Mundo Deportivo.

Нагадаємо, нещодавно бразилець заявив, що перед завершенням кар'єри хотів би пограти в MLS. Неймара приваблює легкий графік у цьому чемпіонаті.

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