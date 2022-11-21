ФІФА таки потішила катарських господарів чемпіонату світу, які не хочуть бачити у себе "надмірної толерантності".

Харрі Кейн не зіграє на ЧС з такою пов'язкою / Reuters

Жодна збірна більше не планує використовувати на Мундіалі капітанську пов'язку з написом "OneLove" на підтримку ЛГБТ-спільноти, повідомляє The Athletic.

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Останніми "здались" Англія, Німеччина та Нідерланди. Спочатку ФІФА заявила, що буде карати лише грошовим штрафом за таку пов'язку, а потім натякнула на санкції безпосередньо під час матчів. "Ми були готові платити штрафи, але не хочемо, щоб наш капітан починав матч з жовтою карткою", – бідкається представник Нідерландської федерації футболу у коментарі De Telegraaf.

Нагадаємо, жорстоке обмеження прав ЛГБТ було однією з головних претензій до Катару. Схоже, ФІФА робить все можливе, аби не псувати стосунки з господарями ЧС-2022.

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