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Не Фабрегасом єдиним: Мілан націлився на ще одного гравця Челсі

00:10 115 Читать на русском
Не Фабрегасом єдиним: Мілан націлився на ще одного гравця Челсі
Сеск Фабрегас / ФК Челсі

Мілан хоче підписати півзахисника Челсі Рубена Лофтус-Чіка разом із Сеском Фабрегасом.

Мілан зацікавився у послугах хавбека Рубена Лофтус-Чіка і хоче переманити гравц до своїх лав, повідомляє Tuttosport.

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Раніше повідомлялось про інтерес "россонері" до іншого півзахисника "синіх" Сеска Фабрегаса, який гріє лаву для запасних у команді Мауріціо Саррі.

Контракт Лофтуса-Чіка діє до 2021 року, тоді як Сеск може піти вільним агентом вже наступного літа.

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