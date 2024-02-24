"Ми незадоволені тим, як ми граємо, і тими очками, які набрали. Картина незрозуміла, і якби був явний винуватець, сьогодні тут сидів би хтось інший.

Хабі Алонсо сумнівається щодо роботи в Баварії – наставник лідера Бундесліги має два варіанти розвитку кар'єри

Не думаю, що я – єдина проблема, але маю нести відповідальність. Розчарований собою і тим, як ми граємо на цей час. Але я не розчарований гравцями. Нічого не зміниться в найближчі кілька тижнів. У нас як і раніше високі стандарти. Ми дали все, але ефект був не таким, як хотілося б. Ми все ще змагаємося за два титули.

Цілком нормально в команді з 20 гравців, що одні мають кращі стосунки, ніж інші. Втім, наші взаємини завжди характеризуються повагою", – цитує Тухеля RMC Sport.

Нагадаємо, що Баварія нещодавно оголосила про відхід німця після завершення сезону. Мюнхенці наразі перебувають на другій сходинці з 50 балами.

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