"Гра з Карпатами буде цікавою та принциповою. Та ми готуємося до цього поєдинку, як і до інших матчів у чемпіонаті, тож не думаю, що вивіска цієї гри буде якось додатково тиснути на хлопців.

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Попередні дві гри між Рухом та Карпатами були інтригуючими та цікавими для вболівальників. Не думаю, що для нашої команди цей матч буде складнішим, ніж із Динамо чи Олександрією, з якими ми грали нещодавно.

Рух знову почав набирати очки, і це дуже важливо для нас у психологічному аспекті. В міжсезоння кардинально змінився склад, і новачки потребували часу на адаптацію до гри команди. Перші матчі другої частини сезону ми зіграли невдало. Хотілося, щоб після цього хлопці отримали заряд упевненості, й тому вважаю, що результати попередніх кількох матчів є важливими для колективу. Ми зіграли з якісними суперниками та здобули необхідні очки – це має дати поштовх команді", – цитує Пономарьова прес-служба Руха.

Нагадаємо, львівське дербі відбудеться у суботу, 19 квітня. Початок матчу – о 13:00.

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