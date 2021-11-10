"Якщо у мене мало викликів до збірної, то це його провина, а не мій стиль життя. З Вільмотсом я непогано виступив на чемпіонаті Європи у 2016 році, потім прийшов Мартінес і виштовхав мене зі збірної.

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Він також приїхав до Італії, щоб сказати, що не може дозволити мені відігравати ту саму роль, яку я грав у Ромі. Він впевнений, що я створюю погану атмосферу в роздягальні. Більше він мені не телефонує, але я б і сам відмовлявся.

Інші тренери завжди приймали мене таким, яким я був, дозволяючи курити на терасі. В чому проблема? Мої легені треновані. Я не думаю, що в курінні цигарок є щось погане – мене це розслабляє. Я роблю це, щоб уникнути стресу", – цитує Наінгголана Football Italia.

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