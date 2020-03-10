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"Не думаю, що нам потрібне диво": тренер Валенсії вірить у камбек проти Аталанти

10:05 75 Читать на русском
"Не думаю, що нам потрібне диво": тренер Валенсії вірить у камбек проти Аталанти
Альберт Селадес / AP

Головний тренер Валенсії Альберт Селадес поділився своїми очікуваннями перед матчем-відповіддю 1/8 Ліги чемпіонів проти Аталанти.

 

Іспанцям після гостьових 1:4 доведеться сподіватися на вражаючий камбек проти команди Руслана Маліновського.

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"Ми підготуємося до гри якомога краще. Ми сильні вдома, і результат першого матчу не є справедливим відображенням того, що відбувалося в грі. Я не думаю, що нам потрібне диво, щоб пройти далі – це зовсім не так", – цитує Селадеса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Валенсія – Аталанта відбудеться сьогодні (10 березня), початок о 22:00 за київським часом.

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Теги
Ліга чемпіонів Валенсія - Аталанта Валенсія Валенсія Альберт Селадес Альберт Селадес
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год
:
7
хв
Валенсія
22:00
Аталанта
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