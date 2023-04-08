"Я просто не думаю, що Мудрик колись був потрібен Челсі. І тепер, оскільки вони витратили на нього так багато грошей, їм потрібно знайти для нього роль у команді та змусити його працювати.

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Це дійсно складно, але на таких ранніх етапах я не дуже турбуюся про це. З точки зору гравця, йому потрібен час, щоб звикнути до англійського футболу, і ми не побачимо повного ефекту від нього до початку наступного сезону", – написав Джонс у своїй колонці на порталі GiveMeSport.

Нагадаємо, Челсі виклав за Мудрика 100 млн євро, однак українець поки не може повністю розкритися у лондонській команді – у 8 поєдинках він відзначився лише 1 асистом.

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