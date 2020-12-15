"Давно нашим командам так не посміхалася фортуна. Особливо Шахтарю. Звичайно, таке везіння треба було заслужити високим рейтингом. Не забувайте і про дві перемоги у поточному сезоні над Реалом.

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Звичайно, я дивлюся в майбутнє з ентузіазмом. При всій повазі до ізраїльського клубу, не думаю, що Маккабі Тель-Авів може створити нам хоч якісь проблеми. Хороший суперник, щоб готуватися до 1/8 фіналу", – поділився Грачов у коментарі Gazeta.ua.

Зазначимо, що Шахтар проведе перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи із Маккабі 18 лютого, а матч-відповідь відбудеться через тиждень, 25 лютого.

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