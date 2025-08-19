"Я не працював у Португалії з 2004 року і я не думаю, що в моїй країні змирилися б з тим, що я треную іншу збірну, крім нашої. Моє призначення у футболі збірних – очолювати збірну Португалії на чемпіонаті світу. Я ніколи не розглядав варіант зі збірною Бразилії.

Мій перший досвід як тренера збірних повинен бути пов'язаний з Португалією. Люди повинні зрозуміти, що я професіонал і можу тренувати інші команди, але лише ті, з якими мене щось пов'язує. Бразилія, очевидно, через історичні зв'язки між нашими країнами. Англія, тому що там мій дім. Італія, де я пропрацював кілька років, але мій перший досвід роботи зі збірною повинен бути в моїй країні", – зазначив Жозе в інтерв'ю Sporty Net.

