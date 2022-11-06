"Можливо, Брендан уже знав, що йде в Лестер, і тому сказав це (про мільйон вінгерів у команді, – прим.), але Роджерс ніколи не казав мені, що не збирається використовувати мене.

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Пригадую, у мене було два тижні тренувань із Роджерсом, і все. Після цього прийшов Леннон, але, як на мене, він не зробив для нас нічого хорошого, тому що перший сезон команда добре грала за методикою Роджерса.

Другий сезон показав навички Леннона як тренера. Ми програли Клужу у кваліфікації Ліги чемпіонів, і, звісно, ​​за результати відповідає тренер. Я не думаю, що він добре нас тренував. Він був на тренуванні щодня, але не контролював процес", – цитує Шведа GlasgowLive.

Нагадаємо, Мар'ян перебрався у Селтік з Карпат 31 січня 2019 року і одразу ж був взятий в оренду львівським клубом. У травні 2019-го він спробував закріпитись у команді з Глазго, однак у серпні 2020-го вирушив у чергову оренду – цього разу в Мехелен (через рік став повноцінним гравцем антверпенців). 1 вересня 2020 року за 1 млн євро перейшов у Шахтар.

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