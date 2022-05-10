Український тренер, який зараз захищає рідну землю на фронті, підтримає Реал у фіналі ЛЧ 2021/22.

"Я бажаю Реалу перемоги у фіналі, буду їхнім фанатом. Звичайно, і Реал, і Ліверпуль – топ-клуби. Але, як я вже сказав, хочу, щоб виграли мадридці.

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Якби Юрген Клопп попросив поради, як обіграти Реал, що б я йому сказав? Не думаю, що він питатиме в мене такі речі. Він – один із найкращих тренерів у сучасному футболі. Клопп точно знає, що йому потрібно зробити, щоб виграти фінал", – цитує Вернидуба Sports.uz.

Нагадаємо, у груповому турнірі Шериф під керівництвом українського тренера сенсаційно обіграв Реал на Сантьяго Бернабеу, але у підсумку мадридська команда пробилася аж до вирішальної стадії. Фінал ЛЧ Ліверпуль – Реал буде зіграний 28 травня.

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