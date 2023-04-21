"Манчестер Сіті трохи змінився, але, як і раніше, залишається сильною командою. Як і завжди. Такий нападник, як Холанд, забиває голи. Але в матчах Ліги чемпіонів план завжди однаковий – треба зіграти краще за суперника.

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Думаю, що Реал та Ман Сіті – це команди, які можуть грати по-різному з урахуванням якості їхніх складів. Я не думаю, що Гвардіола повністю змінив свій стиль. Коли у вас є такий сильний нападник, ваша манера атаки трохи змінюється. Втім, матч Реала і Манчестер Сіті може відштовхуватися як від володіння м'ячем, так і від швидких переходів в атаку. Мадрид – дуже поважають. Коли є повага, це добре, а якщо такий тренер, як Гвардіола, говорить про це, то це ще краще", – цитує наставника "вершкових" ESPN.

Нагадаємо, що Реал зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті. Перша зустріч відбудеться 9 травня, а матч-відповідь запланована на 17 травня.

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