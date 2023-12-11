"Чому ми не можемо домогтися стабільності в цьому сезоні? Думаю, справа в кадрах. Але ми не єдина нестабільна команда. Інші команди АПЛ теж грають нестабільно.

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Коли граєш проти Баварії, потрібно бути на висоті. У Челсі також були зіркові гравці, але ми домінували над ними. Я покажу хлопцям вдалі уривки матчу з Челсі. Якщо у нас буде хороший план на гру, ми здатні перемогти будь-якого суперника.

Чи думаю я про перемогу в ЛЧ? Не думаю про перемоги в турнірах на початку сезону. У нас є можливість, але тепер усе залежить не тільки від нас самих. Ми знаємо, що повинні зробити", – цитує Тен Хага Manchester Evening News.

Матч МЮ – Баварія відбудеться у вівторок, 12-го грудня. Початок – о 22:00 за Києвом.

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