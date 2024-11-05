"Не до кінця розумію цю ситуацію": Вацко – про виклик Циганкова до збірної України на матчі Ліги націй
Журналіст та коментатор Віктор Вацко має сумніви щодо готовності хавбека збірної України Віктора Циганкова до матчів Ліги націй.
"Я не до кінця розумію цю ситуацію. Вiн був травмований, не грає вже місяць. На останній матч чемпіонату не потрапив у заявку Жирони. На Лігу чемпіонів проти ПСВ також. Чи буде він у заявці на наступний матч Ла Ліги – невідомо. Виходить, що Циганков просто не готовий.
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Може, до матчів збірної України ситуація зміниться, але до них він підійде далеким від потрібного ігрового тонусу. У нас є Гуцуляк, Зубков, Назаренко. Тут варіанти у Реброва є, хоча нам дуже хотілося б здорового Циганкова. Це сильний і класний футболіст", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.
До слова, 26-річний вінгер не виходив на поле з початку жовтня, коли отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна у матчі Ліги чемпіонів з Фейєнордом. У поточному сезоні Циганков відзначився голом та асистом у 8 матчах в усіх турнірах.
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