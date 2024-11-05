"Я не до кінця розумію цю ситуацію. Вiн був травмований, не грає вже місяць. На останній матч чемпіонату не потрапив у заявку Жирони. На Лігу чемпіонів проти ПСВ також. Чи буде він у заявці на наступний матч Ла Ліги – невідомо. Виходить, що Циганков просто не готовий.

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Може, до матчів збірної України ситуація зміниться, але до них він підійде далеким від потрібного ігрового тонусу. У нас є Гуцуляк, Зубков, Назаренко. Тут варіанти у Реброва є, хоча нам дуже хотілося б здорового Циганкова. Це сильний і класний футболіст", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.

До слова, 26-річний вінгер не виходив на поле з початку жовтня, коли отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна у матчі Ліги чемпіонів з Фейєнордом. У поточному сезоні Циганков відзначився голом та асистом у 8 матчах в усіх турнірах.

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