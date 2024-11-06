Комітет зі змагань іспанської Федерації футболу (RFEF) переніс черговий матч за участю Валенсії, інформує Marca. У зв'язку з повінню в регіон Валенсія зустріч Еспаньйола з "лос чес", яка мала відбутися в суботу, перенесено на невизначений термін. Керівництво Валенсії заявило, що гравцям і персоналу клубу зараз "не до футболу".

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У заяві комітету зазначається, що ситуація, яку переживає Валенсійська спільнота, є типовим випадком того, що підпадає під визначення "форс-мажорні обставини". Раніше "лос чес" пропустили матч чемпіонату Іспанії з Реалом і гру Кубка країни з Парлою Ескуелою.

Валенсія посідає останнє місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Вона вважається історичною командою: на користь цього статусу говорять 6 чемпіонських титулів, 8 виграних Кубків Іспанії, виграні Кубок ярмарків (двічі), Кубок УЄФА і Кубок кубків, а також дві участі у фіналах Ліги чемпіонів.

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