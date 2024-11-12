"Я погодився з планами Металіста 1925. Я не дивився на те, що команда грає в Першій лізі. Мені сподобалося бачення керівництва клубу. Тому я захотів допомогти, реалізувати своє бачення того, як має грати команда.

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Також важливим чинником було те, що я також маю допомогти вибудувати філософію клубної академії, щоб у всього клубу від головної команди до дитячих була одна структура. Це мені завжди подобається, коли в клубу є своя філософія чи він бажає її вибудувати. Це дуже важлива ціль.

Ну і повернути клуб до Прем’єр-ліги, це наше завдання і його цікаво виконувати, коли маєш у своєму розпорядженні футболістів хорошої якості", – цитує ван Леувена УкраїнськийФутбол.

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