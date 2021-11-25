Трансляція поєдинку Ліги чемпіонів між Бешикташем і Аяксом (1:2) завершилася скандалом на нідерландському телебаченні. Образи на свою адресу отримав Домагой Віда.

Хорватський оборонець, який вийшов на матч 5-го туру ЛЧ з капітанською пов'язкою, отримав некрасиву характеристику від нідерландського коментатора С'єрда де Воса перед стартовим свистком.

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"Віді не дають грати, бо він такий потворний, а діти дивляться телевізор. Тому Бешикташу довелось платити і просити спеціальний дозвіл для виступів Домагоя", – сказав коментатор. Причини такого спічу поки залишаються невідомими.

Екс-зірці Динамо і його команді не вдалось перемогти Аякс, хоч вони й забили в матчі першими. Через це турки остаточно втратили всі шанси на єврокубкову весну.

Аякс здійснив камбек з Бешикташем і гарантував собі лідерство у групі ЛЧ – Онана зіграв вперше після дискваліфікації